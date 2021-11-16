ضبط دجال الشرابية أثناء ممارسة الشعوذة: أوهم المواطنين بعلاج أمراضهم

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، باتخاذ وحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم الشرابية، مكانًا لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين بزعم قدرته على علاجهم من الأمراض المختلفة.

وتبيّن أن الشخص المشار إليه له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته أحد الأشخاص وشقيقته، بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما للعلاج.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على الموطنين، وملاحقة وضبط مرتكبيها.

بتفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التي تدل على نشاطه الإجرامي ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأثناء مواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

مكافحة جرائم النصب والاحتيال

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان، بتضرره من أحد الأشخاص لادعائه بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وذلك على خلاف الحقيقة، ما يمكنه من توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الدول، وتحصل منه على مبالغ مالية إلا أنه لم يف بما وعده به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على الشاكي على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.