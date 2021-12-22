السيسي للقطاع الخاص: «محتاجينكم تشتغلوا معانا.. ودي سادس مرة أقول كده»

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكّيد أنَّ القطاع الخاص يمكنه العمل في أي مشروع على أرض مصر، موضحًا «لو الإنتاج الحربي عنده مشروعات، القطاع الخاص يقدر يبقى له شراكة فيها، ده توجه دولة».

القطاع الخاص يمكنه المشاركة في مشروعات الإنتاج الحربي

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أنَّ «القطاع الخاص يمكنه المشاركة في شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إحنا محتاجينه معانا حتى نستفيد من خبراته وقدراته، وده خامس مرة وسادس مرة أقوله، إحنا محتاجينكم وعاوزينكم تشتغلوا معانا».

حجم العمل المطلوب في مصر كبير.. ولا يوجد مزاحمة أو رفض

وتابع رئيس الجمهورية: «بلاش نفهم أمور إن في مزاحمة أو رفض، لأن حجم العمل المطلوب في مصر ضخم جدا، وخبرات والقدرة المالية للقطاع الخاص طيبة ومقدرة».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.