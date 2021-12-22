ملخص الحلقة 59 من المسلسل الهندي «حبيبتي من تكون».. مواجهة بين الزوجين

تَصَدر المسلسل الهندي «حبيبتي من تكون»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث على «جوجل»، خلال الساعات الماضية بعد تصاعد أحداث المسلسل، حيث يبحث الجمهور عن موعد عرض المسلسل ومخلص الحلقات السابقة.

ملخص الحلقة 59 من مسلسل «حبيبتي من تكون»

تشهد الحلقة الـ59 من مسلسل حبيبتي من تكون التي ستعرض مساء اليوم، مواجهة بين «ساي وفيرات» الذي يخبرها أنه أجبر على هذا الزواج كما قال والدها في لحظاته الأخيرة، فتغضب منه عندما يذكر والدها، وتقول «ساي»، إنها لا تتوقع منه شئ وأنها تعلم أن «باكي»، في قلبه قبل زواجهما.

قصة المسلسل الهندي حبيبتي من تكون

تدور أحداث مسلسل حبيبتي من تكون حول قصة حب تجمع بين «فيرات»، ضابط شرطة، ويجسد دوره الممثل «نيل بهات»، وفتاة تُدعى «باكهي»، وتجسد دورها الفنانة «إيشواريا شارما»، وبعد الاتفاق على الزواج فيما بينهما، يتوفى رئيس فيرات في العمل ويوصيه على ابنته «ساي»، ويطلب منه أن يتزوجها، والتي تقوم بدورها الفنانة الهندية عائشة سينج، فيقع فيرات، في حيرة بين حب عمره وواجبه نحو ابنة رئيسه في العمل.

مواعيد عرض المسلسل الهندي حبيبتي من تكون والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل «حبيبتي من تكون»، يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساء، والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، كما يتم عرض الحلقات المجمعة يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا.