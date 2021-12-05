«باتراليكا» زوج «سمرات» بمسلسل «حبيبتي من تكون» يتحدث مع النمر «فيديو»

شارك الفنان الهندي يوجندرا فيكرام سينج، فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، يظهر خلاله أثناء اللعب مع النمر، لك يظهر على الفيديو أنه تمت صناعته بالاعتماد على خدع «المونتاج»، وعلق عليه قائلًا: عن الاهتمام ببعض الأشخاص في الحياة ولا يشعرون بقيمة ذلك.

يوجندرا .. يداعب جمهوره بالحديث مع نمر

وتابع الفنان الهندي يوجندرا فيكرام سينج، خلال منشوره: «في بعض الأحيان تهتم بأشخاص لا حدود لهم وفي المقابل لا يأبهون بذلك».

واستعان يوجندرا فيكرام سينج، في الفيديو الذي نشره، بخدع المونتاج ليظهر بنمر يتحدث معه وهو جالس على الأريكة، ويتعامل معه كأنه قطة.

أعمال يوجندرا فيكرام سينج

شارك الفنان الهندي يوجندرا فيكرام، في عدة أفلام بوليوودية من بينها، فيلم «Trapped»، عام 2016، مع راج كومار راو، هارديك ميهتا.

كما شارك في فيلم «Gunjan Saxena: The Kargil Girl»، عام 2020، مع جانفهي كابور، أنجاد بيدي.

وشارك أيضًا بـ فيلم «Mirza Juuliet»، مع دارشان كومار، بيا باجبي، فضلًا عن بطولته في الفيلم الكوميدي «Dug Dug»، عام 2021، مع جوراف سوني، وجوراف باريك.

تفاصيل دور سمرات في مسلسل «حبيبتي من تكون»

يذكر أن يوجندرا، شارك زملائه نيل بهات، وإيشواريا شارما، بحفل الاستقبال الخاص بهم أمس، بعد زفافهم الذي أقيم يوم 30 نوفمبر الماضي، وسط حضور العديد من نجوم الدراما الهندية، وحضور الأسطورة الهندية ريخا.

موعد عرض مسلسل «حبيبتي من تكون»

يتم عرض مسلسل «حبيبتي من تكون»، على قناة «mbcbollywood» يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

يقوم ببطولة مسلسل «حبيبتي من تكون»، نيل بهات، إيشواريا شارما، إيشا سينج، يوجندرا فيكرام، كيشواري شاهين، أديش فيديا، بهارت باتيل، ياميني مالهوترا.

أحداث مسلسل «حبيبتي من تكون»

تدور أحداث مسلسل «حبيبتي من تكون»، حول ظابط يدعى «فيرات»، يجسده نيل بهات، يقع في حب فتاة تدعى «باتراليكا»، ومن ثم يتوفى قائده بالعمل ويطلب منه حماية ابنته ويتزوج منها وتدعى «ساي»، ويشاء القدر، ويتم تدبير زواج شيقيقه، الذي يدعى «سمرات» والذي يقوم به يوجندرا فيكرام، ويتزوج من حبيبته القديمة «باتراليكا»، وتتوالى الأحداث في صراع من أجل الحصول كلا منهما على حبه.