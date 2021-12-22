الشركة الصينية تعلن بدء اعمال الخوازيق ببرجين ضمن «داون تاون» العلمين

أعلنت الشركة الصينية للهندسة المعمارية «CSCEC» المنفذة لأبراج الداون تاون في العلمين الجديدة، عن بدء أعمال الخوازيق الخرسانية ببرجين «D01M»و«D02M».

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الأعمال التحضيرية جارية من أجل البدء في أعمال الأساسات للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة، الذي يصل ارتفاعه 250 متر بواقع «68 دور» ويعد أكبر برج على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وثاني أطول برج في مصر بعد برج العاصمة الإدارية الجديدة.

أبراج الداون تاون العلمين الجديدة

وتتولى الشركة الصينية «CSCEC» تنفيذ 5 أبراج متعددة الاستخدام في منطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتنوع الأبراج الخمسة في الارتفاع، حيث يبلغ ارتفاع 4 أبراج منها حوالي 200 متر بواقع 56 طابقًا، بينما يبلغ ارتفاع برج أيقوني 250 مترًا بـ68 دورًا مطل على بحيرة صناعية.

الانتهاء من إنشاء محطة خلط وضخ الخرسانة

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية عن الانتهاء من تجهيز وتشغيل محطة خلط وضخ الخرسانة الخاصة بمشروع «أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة»، حيث تم صب أول خرسانة بنجاح.

كما انتهت الشركة من تركيب 6 خزانات بسعة 300 طن في محطة الخلط، ويوفر التشغيل الناجح لمحطة الخلط، ضمانًا قويًا في التقدم السلس والمنظم لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، غير أنه يضع أساسًا متينًا لسير أعمال البناء اللاحقة.