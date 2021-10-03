مصادر: إنهاء المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة قبل 30 يونيو 2022

ذكرت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ جميع أعمال المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة سستم الإنتهاء من تنفيذها قبل 30 يونيه 2022، مشيرة إلى أنَّ مراحل التنمية بالمدينة تم تقسيمها لـ4 مراحل، وتضم المرحلة الأولى 14300 فدان وهي المرحلة الأكبر، بينما تضم المرحلة الثانية 14 ألف فدان، والثالثة 9 آلاف و900 فدان، والرابعة 10 آلاف و700 فدان.

واحة سيلكون وقرية أولمبية بالمنطقة الجنوبية

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ بالفعل البدء في أعمال المرافق بالمرحلة الثانية بالمنطقة الجنوبية الغربية، والبداية بأعمال الطرق، تمهيداً لبدء الأعمال بها بداية من يونيه المقبل.

وبينت المصادر، أنَّ جهاز مدينة العلمين الجديدة بقيادة المهندس وائل سمير ونائبه المهندس محمد خليل، يواصلون جهودهم للانتهاء من اختيار المواقع المقترحة الخاصة بمشروعات واحة السيلكون، والقرية الأولمبية بالمنطقة الجنوبية، تمهيدًا لتسليم أرض المشروع للشركات المنفذة فور التوافق على إختيار مواقع العمل، موضحة أنَّه من المتوقع أن يتمّ اختيار منطقة شرق عمارات الإسكان المتميز لإقامة القرية الأولمبية، واختيار المنطقة الجنوبية بجوار الجامعة الأهلية لإقامة واحة السيلكون.

مناطق للعلوم والتكنولوجيا تستهدف المواهب الشابة

وكشفت المصادر، أنَّ واحات السيليكون تضم مناطق للعلوم والتكنولوجيا، وتهدف للوصول إلى المواهب والكفاءات الشابة والناشئة في شتى أنحاء الجمهورية، لتوفر لهم بيئة عمل تمكنهم من تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وذلك من خلال تسخير أدوات الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يسهم في تحقيق دولة الرفاهية في مصر والارتقاء بأنماط الحياة في مجتمعاتها المحلية.

كما تهدف واحات السيليكون لتوفير بيئة تنافسية جاذبة للمبدعين ورواد الأعمال والشركات المحلية والإقليمية والمستثمرين الدوليين لربط الاقتصاد المحلي بالتجارة الدولية، مشيرة إلى أن الأطراف المعنية بالواحة تضم كلا من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.