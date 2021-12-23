حظك اليوم برج الحمل الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه دائمًا ما يأخذ المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

ما زال القمر بمنزل الحب يعمل لصالحك، ويعدك اليوم بالحب والتوافق رغم التشوش.

ومن أبرز مواليد برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.