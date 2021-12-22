حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:17 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان
يتميز مولود برج الميزان بقدرته على استخدام الأسلوب الحيادي في التعامل مع الآخرين.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان مهنيًا
القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت.
حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا
رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك سحرا وجاذبية، ويعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.