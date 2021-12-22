حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من صفات برج الحمل السيئة الأنانية، والآراء القاسية، ونفاد الصبر، ولكن يشار إلى أنّ برج الحمل قد يكون ساذجًا أيضًا، وعلى الرغم من استقلاليتهم، إلا أنّ العديد من أصحاب برج الحمل يحبون أن يكونوا أطفالًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحظ يمنحك روح حماس واستعدادا للتفهم مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.