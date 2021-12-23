حظك اليوم برج الثور الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يعرف عنه أنّه يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق، وعليك اليوم أن تهتم بالمسائل المهنية والعائلية، وتجنّب العناد والعصبية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مواليد برج الثور الفنان وائل نور، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أبريل.