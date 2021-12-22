حظك اليوم برج الثور الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يُعتقد أن مولود برج الثور مستعداً دائماً لمد يد الصداقة لغيره، على الرغم من صعوبة بناء الثقة لجهات الاتصال الاجتماعية الجديدة عند تكوينها، كما تبدأ صداقتهم في مرحلة الطفولة مع توقع باستمرارها مدى الحياة، وبمجرد اتصالهم بشكل جيد وواضح مع شخص آخر، فإنهم سيفعلون ما في وسعهم لتوطيد العلاقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تنافر القمر مع زحل قد يصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تكون متسامحا ومرنا إذا أردت أن تجد حلا للمشاكل العاطفية والعائلية.

من أبرز مشاهير برج الثور لاعب المصارعة الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.