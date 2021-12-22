مجمع أسيوط ينتج 13% من بنزين مصر.. افتتحه الرئيس ونفذته أياد وطنية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط، وخلال الافتتاح، استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر، خاصة مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحاً أن محافظات الصعيد العشر يبلغ اجمالى استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر.

تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد

وأضاف «الملا» خلال حديثة أن أهم تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد تمثلت في توفير الوقود وإنهاء التكدس بالمحطات، إضافة لزيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وأيضاً النقص في الطاقات التخزينية.

واستعرض «الملا» تفاصيل مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موضحاً أن إجمالي إنتاج المشروع 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين، فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب.

استثمارات مجمع أسيوط تبلغ 450 مليون دولار

ولفت وزير البترول إلى أن المجمع تم تنفيذه بأياد مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة انبى وبتروجت وتمت الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح إستثمارات جديدة بمحافظات الصعيد، إضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد، مشيراً الى أن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ نحو 450 مليون دولار مايعادل 2.7 مليار جنيه، مؤكداً التزام المشروع بتوافقع مع اشتراطات البيئة.

وأوضح «الملا» أن إنتاج مصر من البنزين محلياً ارتفع منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 9.3 مليون طن إلى 6 ملايين طن في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة الى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالإسكندرية.