الرئيس يفتتح 4 مستشفيات جديدة بالمنيا.. أبرز المعلومات والخدمات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدداً من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، شملت 4 مستشفيات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد.

افتتاح مستشفى سمالوط المركزي ومدرسة التمريض

ففي قطاع الصحة، افتتح رئيس الجمهورية مستشفى سمالوط النموذجي، المقام على مساحة 9630 متراً مربعاً، ويضم أقسام الطوارئ والاستقبال والأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، إضافة إلى 14 عيادة خارجية، وقسم التعقيم، والمشرحة، والمغسلة، والمستشفى مزود بـ40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، وبنك للدم، وغرف إقامة المرضى، وسكن للأطباء وطاقم التمريض، فضلاً عن أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، العناية المركزة.

ويضم المستشفى جزءاً مخصصاً لمدرسة التمريض، التي تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات، بتكلفة 247.787 مليون جنيه للإنشاء، و70 مليون جنيه للتجهيزات.

افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا

كما شملت الافتتاحات في قطاع الصحة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، ويتكون من 5 أدوار، بسعة إجمالية 203 أسرة، منهم 44 سرير رعاية، و28 سرير عناية فائقة، وقسم للجراحة العامة، وقسم المناظير، وقسم الباطنة والكبد، بتكلفة 166 مليون.

151 سريراً للمرضى بمستشفى ملوي التخصصي

كما شملت الافتتاحات في قطاع الصحة مستشفى ملوي التخصصي، على مساحة 28.9 ألف متر مربع، بطاقة 151 سريراً، ويضم عدة أقسام، منها الغسيل الكلوي، ويتكون من 46 سريراً، وقسم العناية المركزة، ويتكون من 19 سريراً، و21 حضانة للأطفال، بالإضافة إلى أقسام للمعامل والتحاليل والاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف عمليات ومدرسة التمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات، بتكلفة 237 مليون جنيه.

وتمثل المستشفى إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة المنيا، وتتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي ودير مواس، والمراكز المحيطة بهما، وتهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

افتتاح مستشفى دير مواس المركزي

كما افتتح الرئيس السيسي مستشفى ديرمواس المركزي، ويضم مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار، ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار، إضافة إلى مبنى قوى وخزان، وتبلغ طاقة المستشفى 107 أسرة، بواقع 67 سريراً لإقامة المرضى، و11 سرير عناية مركزة، و20 حضانة للأطفال المبتسرين، وتشمل أقسام المستشفى القسم الداخلي لإقامة المرضى، ومعامل، وغرف للعمليات، وقسم النساء والتوليد، والغسيل الكلوي، ومجمع للعيادات الخارجية، إضافة إلى الخدمات المعاونة.

ويتميز مستشفى دير مواس المركزي بإضافة 38 ماكينة غسيل كلوي، تخدم حوالي 220 مريضاً، وتبلغ التكلفة الإنشائية 216 مليون جنيه حتى الآن.

كما توفر أماكن غسيل كلوي للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاورة، ومزود بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلاً من الأسطوانات والخزانات، وتم تصميمها طبقاً للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة، كما تتضمن منظومة استشعار الحريق أتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى.