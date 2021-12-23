مزارع البرتقال «تفرح» والعمال «خلية نحل».. باينابول وفالنسيا ومندرين

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحا، حين انتشر عشرات العمال والعاملات في مزارع البرتقال واليوسفي على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، يعملون في قطف وفرز البرتقال واليوسفي، وتحميلها في سيارات تمهيدا لنقلها إلى محطات التصدير، لتبدأ رحلة الإعداد والتصدير للخارج، خاصة بعد أن تربعت مصر على عرش مُصدري البرتقال وأصبحت الأولى عالميا في تصدير البرتقال واليوسفي لعشرات الدول الأجنبية والعربية، التي اختارت استيراد الموالح من مصر دون غيرها، لجودته ومطابقته للشروط والمواصفات التي تريدها.

كورونا يزيد تصدير البرتقال للخارج

وقال علاء فتح الله الربيعي، صاحب مزرعة برتقال، إنّ موسم حصاد البرتقال يبدأ طبقا لتعليمات الحجر الزراعي في منتصف نوفمبر أو بداية ديسمبر من كل عام، حيث تبدأ العمالة في الحصاد من السابعة صباحاً وحتى الحادية عشر صباحا، ثم يتم فرز البرتقال وتحميله في سيارات لنقله إلى محطة التصدير، موضحا أنّ التصدير ازداد كثيرا بعد ظهور فيروس كورونا، نظرا لكون البرتقال مضاد حيوي طبيعي ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

تصدير البرتقال حسب طلب كل دولة

وأضاف علاء لـ«الوطن»، أنّ كل دولة لها شروط ومواصفات معينة في البرتقال الذي ترغب في استيراده من مصر، لذلك يتم فرزه بناء على عدة مواصفات ثم يتم تصدير البرتقال طبقاً لطلبات كل دولة، موضحاً أنّ التصدير يوفر أرباح جيدة للمزارعين وأصحاب محطات التصدير، كما يفيد الاقتصاد القومي بإدخال العملة الصعبة.

فالنسيا وباينابول ونافليا ومندرين

وبيّنّ الربيعي، أنّه يتم تصدير أنواع معينة من فاكهة البرتقال وهي الصيفي «فالنسيا»، والبرتقال البلدي الشتوي، وينقسم إلى برتقال بلدي الأبيض وباينابول ونافاليا، إضافة إلى اليوسفي الذي يعرف باسم «المندرين» لدى المصدرين والمزارعين، وأنواعه هي «الكلمنتينا، الميراف، فرومنت، إم 2، أورو، جولد، موركت كيني وإسباني»، موضحا أنّ الفدان يُنتج بين 10 إلى 15 طنا في البرتقال، والصيفي بين 15 إلى 20 طنا.

حصاد البرتقال رزق الرجال والسيدات

وأشار الربيعي، إلى أنّه يستعين بعمالة من السيدات والرجال لـ حصاد البرتقال من على الأشجار، وفرزه وتعبئته، مقابل يومية يحصل عليها العامل عقب انتهاء الوردية حسب الكمية التي حصدها العامل بحصادها، حيث يحصل العامل على أسعار تتراوح بين 15 إلى 20 قرشا لكل كيلو برتقال يحصده، وربع جنيه إلى 30 قرشا لكل كيلو يوسفي يحصده.

مصر تتربع على عرش تصدير الموالح

وكشف عن أنّ مصر تتربع على عرش تصدير البرتقال خلال السنوات الأربعة الماضية، بعدما تفوقت على إسبانيا وجنوب أفريقيا، وأصبح البرتقال المصري يغزو العالمـ حيث يتم تصديره لليابان والهند وروسيا والصين وأوكرانيا والبرازيل ودول الخليج، مُبينا أنّ الصين وروسيا هما أكثر دولتين يستوردان الموالح عموما من مصر يليهم دول الخليج.

البرتقال أشجار معمّرة خيرها وفير

وأوضح عمر محمد، مهندس زراعي، أنّ البرتقال من الأشجار المعمرة، تُزرع في شهر مارس ويدوم عمرها إلى 20 أو 25 عاما حسب اهتمام المزارع بها، موضحاً أنّ شجرة البرتقال تبدأ طرح البشاير بعد عامين من زراعتها وتكون كميتها قليلة، ويزداد إنتاجها من ثمار البرتقال بصورة كبيرة بعد 5 أعوام من زراعتها.

وتابع أنّه كلما اهتم صاحب المزرعة بخدمتها كلما طال عمر الشجرة في الإنتاج، كاشفا عن أنّ الفدان يأخذ بين 250 وحتى 300 شجرة، يكون إنتاج الشجرة الواحدة بين 50 وحتى 150 كيلو.

محطات تصدير البرتقال خلية نحل

وتنتشر شركات ومحطات التصدير بكثرة في مدينة السادات، بدأت استقبال الموالح خاصة البرتقال لفرزه وتعبئته منذ 20 نوفمبر الماضي، بعدما تعاقدت على البرتقال مع المزارعين بأسعار تتراوح بين 4 آلاف وحتى 4 آلاف ونصف للطن الواحد من البرتقال حسب جودته.

مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، أنّ مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال بنحو 1.8 مليون طن في العام الحالي بزيادة 300 ألف طن عن العام الماضي، وذلك للعام الثالث على التوالي في ظل جائحة كورونا.