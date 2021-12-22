انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس 30 ديسمبر

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 بالكلية، 30 ديسمبر الجاري، ومن المقرر انتهائها 3 فبراير المقبل.

التشديد على تلقي الطلاب للقاح كورونا

وأكد مرتضى، تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكلية تشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات تلقي اللقاح أيضا، وفقا لقرار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وأشاد عميد الكلية، بالجهود التي تقوم بها الإدارات المسئولة عن الامتحانات لسرعة الإنجاز في الاستعدادات، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية.

إجراء الامتحانات على 5 فترات يوميا

ومن جانبها، أوضحت الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر إجراء الامتحانات على مدار 5 فترات يوميا؛ بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة، وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة، ومنع تبادل الأدوات الكتابية، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس.