محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022 إذ تجري الامتحانات خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.

اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وأثناء الامتحانات

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من الامتحانات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير، وامتحانات طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، في الفترة من السبت 22 يناير حتى الأربعاء 26 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله من الخميس 20 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

وأضاف أن امتحانات النقل الإعدادي المهني تبدأ السبت 15 يناير حتى السبت 22 يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير، والإعدادية المهنية من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأحد 23 يناير حتى الخميس 3 فبراير.

توقف الامتحانات في أعياد الميلاد

وأشار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6 و7 و8 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير «عيد الغطاس»، والخميس 27 يناير «عيد الشرطة»، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.