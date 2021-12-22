جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 في جميع المحافظات

انتهى عدد كبير من مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، من إعداد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022 في مختلف المدارس الحكومية واللغات والخاصة، حيث تنطلق الامتحانات بدءا من 15 يناير المقبل وتنتهي 26 من الشهر ذاته، طبقاً للجدول الذي وضعته كل محافظة، والتي تُجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين التلاميذ، بينما لم يتم الإعلان عن جداول الامتحانات حتى الآن في محافظات الدقهلية والأقصر والبحيرة.

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية بالفيوم

وفي محافظة الفيوم، أعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 15 يناير وتنتهي يوم 20 من نفس الشهر طبقاً للجدول التالي:

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية ببورسعيد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، عن جدول امتحانات التيرم الأول للصف السادس بالمرحلة الابتدائية بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي تنطلق يوم 22 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية بالغربية

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الانتهاء من الاستعداد لأعمال امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي «عربي - لغات» للتيرم الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، والتي تبدأ يوم 22 يناير وتنتهي 26 يناير طبقاً للجدول التالي:

امتحان الشهادة الإبتدائية ببني سويف

كشف الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن اعتماد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للتيرم الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، والتي تنطلق يوم 22 يناير وتنتهي يوم 26 من الشهر ذاته وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي بالمنيا

وأعلن محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن انطلاق امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي بالمحافظة، يوم 20 يناير المُقبل على أن تنتهي في 24 من نفس اليوم وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف السادس بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي للتيرم الأول، يوم 22 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 26 من نفس الشهر وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، تنطلق امتحانات نصف العام للصف السادس الإبتدائي للعام الدراسي 2021 - 2022، يوم الأحد 9 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 12 من نفس الشهر وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية بالقاهرة

وتعقد محافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي، يوم 22 يناير وتنتهي الأربعاء 26 من الشهر ذاته طبقاً للجدول التالي:

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، عن وضع جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021 - 2022 للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2021 - 2022، والتي تنطلق الثلاثاء 11 يناير وتنتهي الخميس 13 من نفس الشهر وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية بالقليوبية

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، يوم الاثنين 10 يناير على أن تنتهي في يوم 13 من نفس الشهر وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحان الشهادة الإبتدائية بباقي المحافظات

وتنتظر محافظات الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، أسوان، الوادي الجديد، والسويس، الإعلان عن جداول الامتحانات الخاصة بها.