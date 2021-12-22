شكري في احتفالية تأسيس «يونيسف»: دور مصر محوري في خدمة الطفولة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس منظمة يونيسف، أحد أهم وأبرز المنظمات الأممية التي لعبت، ولا تزال تلعب، دوراً محورياً في خدمة قضايا الطفولة في مختلف أنحاء العالم.

وأشاد شكري بما تقدمه المنظمة من خدمات وأنشطة متنوعة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية له، وتدعيم قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات المعاصرة، ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات.

وأضاف: «نحتفل اليوم أيضاً بتجربة التعاون المتميزة بين الحكومة المصرية ويونيسف والشراكة طويلة الأمد التي استمرت لعقود، لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الطفل، وهى الشراكة التي نتطلع إلى تعزيزها وتنميتها فى المستقبل».

شكري: مصر تولي اهتماما بتعزيز حقوق الإنسان

إن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الانسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص باعتباره مكوناً أساسياً فى المجتمع المصري، مضيفًا أن إطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمنت محوراً خاصاً بحقوق الطفل يمثل خير دليل على ذلك.

وأكد أن الحكومة المصرية تواصل عملها بالتعاون مع الشركاء الدوليين من دول ومنظمات، وكذا مع منظمات المجتمع المدني، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان تمتعه بحقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين الوطنية.

سامح شكري: اتخذنا خطوات تشريعية لتعزيز حقوق الطفل

وأكد أنَّ مصر اتخذت العديد من الخطوات المهمة على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها إعداد الإطار الإستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، وإنشاء لجان حماية الطفل في العديد من المحافظات، وتشغيل خط نجدة الطفل، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية للأطفال في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، وتخصيص برنامج حكومي خاص بوضعية الأطفال في إطار مواجهة الآثار السلبية للجائحة، وتعزيز الجهود لمكافحة جريمة ختان الإناث والقضاء على حالات زواج الأطفال ومواجهة ظاهرة التنمر وتغليظ العقوبات ذات الصلة بهذه الجرائم، بالإضافة إلي اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتعزيز تمتع الأطفال ذوي الهمم بكامل حقوقهم.

مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

وعلى الصعيد الدولي، أوضح أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وذلك قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتحرص على تقديم تقاريرها الدورية التي تعكس تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب هذه الاتفاقية.

وتابع بأن مصر تحرص على قيادة ودعم المبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل فى المحافل الدولية، وتعد أحد الأعضاء الفاعلين في «مجموعة الدول أصدقاء الطفل وأهداف التنمية المستدامة» في الأمم المتحدة.

وقال إن مسيرة التعاون والشراكة بين مصر و«يونيسف» طويلة ومستمرة، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة، مع الجهود القائمة في الوقت الراهن للانتهاء من إعداد وثيقة البرنامج القُطري الجديد لـ«يونيسف» في مصر للفترة من 2023 إلى 2027، كإطار منظم لكل أعمال وأنشطة «يونيسف» في مصر خلال هذه الفترة.

وتحرص وزارة الخارجية، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، على أن يكون هذا الإطار استمراراً للعمل نحو تفعيل أولويات الدولة المصرية في مجال الطفولة في إطار أنشطة "اليونيسيف" في مصر، ومكملاً للجهود الوطنية ذات الصلة.

واختتم حديثه قائلا: «لا يسعني إلا أن أجدد التهنئة لـ(يونيسف)، معرباً عن تطلعنا إلى تعزيز التعاون مع المنظمة والاستفادة مما تتمتع به من خبرات لدعم الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الطفل، فالمنظمة لديها رسالة انسانية نبيلة يتعين علينا جميعاً مساندتها وتقديم الدعم اللازم لها، فأطفال اليوم هم شباب الغد ورجال وسيدات المستقبل صانعوا الحضارات وبناة الأمم والمجتمعات».

وشكراً،،،