«تموين دمياط» تحرر 648 محضرا لمخالفين خلال النصف الأول من ديسمبر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، تحرير 648 محضرا حيال المخالفين، بالحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، حيث تضمنت تحرير 71 محضرا للمخابز، لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة، والعمل دون ترخيص.

حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، جرى تحرير 577 محضرا بعد رصد مخالفات متعددة، بين عدم إعلان الأسعار وضبط حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادات صحية، والذبح خارج المجازر، وفي السياق ذاته، وأخذت المديرية 38 عينة من الدقيق المُعد للطحن، ودقيق 82%، والنخالة بالإضافة إلى 9 عينات من المواد الغذائية، للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

أخذ 38 عينة من الدقيق المُعد للطحن و دقيق 82%

وأكدت المديرية، حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنها لا تدخر جهدًا في المرور والمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز، ومستودعات المواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط في هذا الشأن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، بالمواصفات والموازين.