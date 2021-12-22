إزاله العقارات المتعارضة مع مسار الطريق الدائري بالمنيب

في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة، والذي ينفذ من خلال وزارة النقل، وبالتعاون مع محافظه الجيزة، لما له من أهمية كبيرة، واصلت محافظة الجيزة إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري.

وبدأت محافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، ومن خلال حي جنوب الجيزة، في إزاله العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري بنطاق منطقة المنيب، وذلك بعد تعويض قاطنيها.