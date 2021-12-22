السيسي: إزالة 2100 عمارة لتوسعة الدائري.. وتعويضات ساكنيها بشكل عادل

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حديثه عن تطوير الطريق الدائري، قائلا: «إحنا بندفع تعويضات عادلة للناس، حتى وإن كنا بنعمل الكلام ده بالمناطق السكنية، 2100 عمارة اتشالوا من الدائري فيهم 10 أدوار».

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، «حد يقولي ما تسيب الطريق الدائري كده، وكفاية الحارات اللي فيه، بتزودوا الحارات دي كلها ليه؟، لأن حجم النمو المطلوب للحركة عاوز العدد ده عشان تقدر تستريح، ولو فيه تنمية واستثمارات تقدر تتحرك لأن مش على حساب الناس».

الدولة بتشيل تمن الإصلاح في كل المجالات

وتابع: «مقولناش الناس دي تمشي، لأ دول أهلنا، وفي مسطرد بينطبق نفس الكلام، لما جينا نوسع الطريق الموجود، اللي حصل السنين اللي فاتت كان الناس سابقة الدولة فلما سبقت الناس عملت اللي هي عاوزاه أو اللي اضطريتها الظروف تعمله، فلما جينا نصلح مقولناش للناس تشيل تمن الإصلاح، قولنا الدولة تشيل تمن الإصلاح في كل المجالات اللي بتشتغل فيها».