صحة الفيوم تنتهي من تطعيم 590 ألفا و441 طفلا ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، ضم كلاً من الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير الشؤون الوقائية بالمديرية، والدكتورة أسماء مصطفى، مديرة التطعيمات، ووائل صبري، مشرف وزارة الصحة على الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالفيوم، ومديري الإدارات الصحية، وفرق إشراف المديرية، والإدارات، وفريق التطعيمات بالمديرية، وذلك لمناقشة ما تم تحقيقه من تطعيمات حتى الآن، بالإضافة إلى مناقشة سلبيات المرور لتطعيم الأطفال في المنازل والمدارس والحضانات، وكيفية تلافيها وتعزيز الإيجابيات.

تطعيم 590 ألف و441 طفلاً ضد شلل الأطفال

وقال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قبل قليل، إنّ الحملة انتهت من تطعيم 590 ألف و441 طفلاً وطفلة، مع بداية رابع أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بنسبة 96.60% من المستهدف، موضحاً أنّه من بين هؤلاء الأطفال 33 من غير المصريين حتى الآن.

611 ألف و223 طفلاً مستهدف تطعيمهم

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم أنّ مديرية الصحة والسكان تستهدف تطعيم 611 ألف و223 طفلاً وطفلة، في جميع قرى ومدن المحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

1838 فريقاً لتطعيم الأطفال ضد الشلل

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أنّ تطعيم الأطفال يتم من خلال 1838 فريقاً ثابتاً ومتحركاً، جرى تقسيمهم إلى 153 فريقاً ثابتاً في الوحداث الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى 1685 فريقاً متحركاً، للمرور على المدارس والمنازل والحضانات.

الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة تنظم حملات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال كل فترة، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وذلك منذ عام 2005 وحتى الآن، حيث تقوم بتوفير تطعيمات تكسب الأطفال المناعة اللازمة لمحاربة السلالات الجديدة من الفيروس التي تظهر في مختلف أنحاء العالم.