2000 فريق طبي لتطعيم 611 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالفيوم

كشف الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، عن انتهاء المديرية من استعداداتها لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، والتي تنطلق في 19 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، موضحاً أنّه جرى توفير 2000 فريق طبي ثابت ومتنقل، يستهدفون تطعيم نحو 611 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

تدريب 450 من مشرفي التطعيم

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنّ إدارة التطعيمات بقيادة الدكتورة أسماء مصطفى، بالاشتراك مع الطب الوقائي بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد التواب زايد، عقدت دورة تدريبية استمرت 4 أيام، لعدد 450 من مشرفي المديرية، والإدارات، والمراقبين الصحيين، والمشرف اللصيق، لما لهم من دور رئيس في متابعة الفرق، والإشراف عليها، وإمدادها بما تحتاجه من طعوم وأكياس تبريد طوال فترة حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، وحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام التأمين الصحي، والدكتور عصام علي حسن مدير التدريب بالمستشفى الجامعي، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المتوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

تكثيف فرق التطعيم بلقاح كورونا

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بضرورة تكثيف عمل فرق التطعيم بلقاح كورونا، للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة في أسرع وقت، مُشدداً على ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بمواعيد ونوبتجيات العمل المقررة، للحفاظ على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

كما أكد محافظ الفيوم، على سرعة التعامل مع جميع الحالات التي ثبتت إيجابيتها في الفحص المبدئي لسرطان الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة.