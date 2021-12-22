مصرع ضابط شرطة في حادث مروري بالإسماعيلية

لفظ ضابط شرطة برتبة مقدم في مديرية أمن الإسماعيلية أنفاسه الأخيرة قبل قليل، متأثراً بإصابته في حادث مروري مساء اليوم الأربعاء، خلال قيادته سيارته الملاكي على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإصابة المقدم زكريا الجندي، من قوة مديرية أمن الإسماعيلية، نتيجة انقلاب سيارته على طريق الإسماعيلية الصحراوي، مما تسبب في وفاته.

أهالي الإسماعيلية ينعون الفقيد

ونعى عدد كبير من الضباط وزملاء الضابط الراحل وفاته، عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لما له من أثر طيب ومواقف نبيلة مع زملائه، خاصةً الضباط حديثي التخرج.

ونشر عدد من أهالي الإسماعيلية صوراً للضابط الراحل، داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، فيما أشار زملاء له إلى أنه تم إنهاء الإجراءات القانونية تمهيداً لدفنه بمقابر العائلة في القاهرة.

طوارئ في الإسماعيلية لمواجهة سوء الطقس

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالتزامن مع موجة سوء الأحوال الجوية، التي ضربت مختلف أنحاء المحافظة خلال الساعات الماضية، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة على مدينة الإسماعيلية.

وانتشرت الدوريات الأمنية والمرورية على الطرق السريعة والصحراوية، لتحذير المواطنين من السير بسرعة، ومن تجاوز السرعات المقررة للحد من الحوادث المرورية.

وكلف محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بضرورة التواصل مع كافة رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة حالة الطقس بشكل مستمر، وسرعة تحرك فرق الطوارئ حال وجود أي مشاكل.

وطالب محافظ الإسماعيلية بسرعة التعامل مع أي بلاغات على مدار الساعات المقبلة، وسرعة توجيه أقرب فرق للطوارئ، إضافة إلى نشر سيارات رفع المياه لشفط أي تراكمات للمياه، وتحقيق السيولة المرورية على كافة الطرق الداخلية والسريعة.