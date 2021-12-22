طقس سيئ وأمطار تضرب الإسماعيلية ورفع درجة الاستعدادات

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ ضربت المحافظة بالكامل، مع هطول أمطار كثيفة على النواحي الشمالية من المحافظة، ومتوسطة علي المراكز والمدن.

تراكم المياه على بعض الطرق

وسجلت بعض المناطق في مدينة الإسماعيلية تراكم المياه على بعض الطرق، كالطريق الدائري، وشارع محمد علي، وبعض الشوارع الجانبية، دون تأثير على حركة السير والحركة المرورية.

رياح باردة على مدينة الإسماعيلية

وشهدت الإسماعيلية هبوب رياح باردة على كافة أنحاء المدينة، بدءاً من الساعة الثالثة عصراً، تزامناً مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، منذ بداية الأسبوع، ضمن حالة الطقس السيئ التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من الخروج إلا في الضرورة القصوى ونبهت علي المواطنين ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حال الخروج من المنازل.

رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى

واستعدت محافظة الإسماعيلية بكافة الأجهزة التنفيذية، من خلال رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى، وتفعيل غرفة الطوارئ، بالتزامن مع سقوط الأمطار على أنحاء المدينة.

وكلف محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بضرورة التواصل مع كافة رؤساء المراكز والمدن لمتابعة حالة الطقس بشكل مستمر، وسرعة تحرك فرق الطوارئ حال وجود أي مشاكل.

وطالب محافظ الإسماعيلية بسرعة التعامل مع أي بلاغات على مدار الساعات المقبلة، وسرعة توجيه أقرب فرق للطوارئ، إضافة إلى نشر سيارات رفع المياه لشفط أي تراكمات، وتحقيق السيولة المرورية على كافة الطرق الداخلية والسريعة.