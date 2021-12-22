الملا: توصيل الغاز لـ902 قرية بالصعيد بـ12 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين في أسيوط، اليوم، واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر، وخصوصًا مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحاً أن محافظات الصعيد العشرة يبلغ إجمالي استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر.

الملا يكشف تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد

وأشار إلى تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد، التي تمثلت في الأزمات في توفير الوقود، والتكدس بالمحطات، إضافة إلى زيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس، والنقص في الطاقات التخزينية.

كما استعرض الملا جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية، ونوّه بما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقات لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادي بالبحر الأحمر، عقب إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018، والتي أدت لإصدار أول 3 اتفاقات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية، خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 5.2 مليار جنيه، تمثل نحو 330 مليون دولار، فيما يبلغ متوسط إنتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادي ما يزيد على 21 ألف برميل يومياً.

زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد باستثمارات 120 مليون جنيه

وأكد وزير البترول زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 6.5 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه؛ ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن ، كما تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، حيث تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بنحو 2500 طن، وبإجمالي استثمارات 70 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 1.2 مليار جنيه؛ ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم.

كما استعرض أهم مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعي، حيث أُضيف 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليارات جنيه بإجمالي أطوال 8 آلاف كم، وفيما يتعلق بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أشار الملا لتحقيق زيادة 3 أضعاف في عدد الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعي من 575 ألف وحدة عام 2014 إلى 1.7 مليون وحدة سكنية في نهاية العام الحالي.

تزويد 3 ملايين وحدة بالغاز الطبيعي لخدمة أكثر من 10 ملايين مواطن

وأشار إلى دور قطاع البترول في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوصيل الغاز الطبيعي لقرى الصعيد ضمن المبادرة حيث من المستهدف توصيل الغاز إلى 902 قرية بالصعيد من إجمالي 1436 قرية بالمبادرة بتكلفة 12 مليار جنيه؛ ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توصيلها إلى 3 ملايين وحدة، بما يخدم أكثر من 10 ملايين مواطن بهذه القرى، لافتاً إلى زيادة معدلات التوصيل للمنشآت الصناعية والتجارية من 1.9 ألف عميل إلى 4.3 ألف عميل، مؤكدا توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد لأول مرة بتكنولوجيا الغاز المضغوط لخدمة أهالي المحافظة.

وفيما يتعلق بنشاط محطات الوقود وخدمة السيارات، أشار الملا إلى أن عدد المحطات الجديدة بمحافظات الصعيد بلغ 372 محطة باستثمارات 2.5 مليار جنيه؛ ليبلغ عدد المحطات 1086 محطة، وفيما يخص محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود بلغ عدد المحطات الجديدة 77 محطة باستثمارات مليار جنيه، ليصل الإجمالى إلى 89 محطة بزيادة 6 أضعاف.

وأوضح أن خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الجاري تنفيذها بعدد 185 محطة، تم تشغيل 55% منها وجارٍ تنفيذ الباقي، مؤكدا إضافة 50 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز باستثمارات 170 مليون جنيه ليصل الإجمالي إلى 1203 مراكز.

كما أوضح أن إجمالي استثمارات مشروعات تكرير وتصنيع البترول بلغت 7.5 مليار جنيه، وتتمثل في مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز ومجمع إنتاج البنزين في مصفاة أسيوط لتكرير البترول.

وأشار إلى أن إجمالي الإستثمارات التي تم تنفيذها بالصعيد خلال الفترة من 2014/2015 حتى نوفمبر 2021 في مختلف الأنشطة البترولية بالصعيد بلغ 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى 57 مليار جنيه استثمارات مشروعات جارٍ تنفيذها حتى عام 2023.

كما استعرض الملا مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد، مشيرا إلى أنَّ إجمالي إنتاج المشروع 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين، فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال الى الجنوب.

وأكد أنَّ المجمع يفتح استثمارات جديدة بمحافظات الصعيد، إضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد، مشيراً إلى أنَّ إجمالي استثمارات المشروع تبلغ نحو 450 مليون دولار ما يعادل 7.2 مليار جنيه، مؤكداً التزام المشروع وتوافقه بيئياً.

واختتم حديثه، بأنَّ إنتاج مصر من البنزين محلياً ارتفع منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55%، من نحو 3.9 مليون طن إلى 6 ملايين طن في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة إلى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالإسكندرية .