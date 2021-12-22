أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس: شبورة مائية كثيفة على طرق القاهرة الكبرى

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شهدتها كافة الأنحاء في الجمهورية على مدار الأيام القليلة الماضية، بسقوط أمطار غزيرة على الكثير من المناطق المختلفة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، جعل الكثيرين يبحثون عن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة لكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار الجمعة 24 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، الجمعة 24 ديسمبر، وتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 25 ديسمبر

من المتوقع يوم السبت 25 ديسمبر، أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.