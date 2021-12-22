محافظ الغربية يجتمع مع المكتب الفني لمتابعة إنجازات «حياة كريمة»

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عدد من قرى مركز زفتى، وذلك خلال اجتماع موسع له مع أعضاء المكتب الفني، اليوم الأربعاء.

101 مشروع في قطاع التعليم بـ355 مليون جنيه

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، حيث استعرضت هبة الشرقاوي، من المكتب الفني، الموقف في 101 مشروع يجري تنفيذها في قطاع التعليم، بين صيانة ورفع كفاءة وإنشاء جديد، تم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً منها، ويجري إنهاء 21 مشروعاً، ويجري استكمال العمل في 68 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تبلغ 52%، باستثمارات إجمالية تتجاوز 355 مليون جنيه.

39 مشروعاً في قطاع الصحة باستثمارات 519 مليون جنيه

كما ناقش محافظ الغربية مع مكتبه الفني مشروعات قطاع الصحة، حيث أوضحت جيهان الذهبي أنه يجري تنفيذ 39 مشروعاً، بتكلفة 519 مليون جنيه، بدأ العمل في 8 مشروعات منها، بنسبة تنفيذ بلغت 8%، وفي قطاع الشباب والرياضة، بلغ عدد المشاريع 36 مشروعاً، تم البدء في 13 مشروعاً، بنسبة تنفيذ 2.6%، بتكلفة 194 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، تمت مناقشة موقف مشاريع الري والموارد المائية، حيث أشارت نيفين بريقع إلى أنه يجري تنفيذ 28 مشروعاً، تم نهو مشروعين منها، ويجري العمل في 7 مشروعات أخرى، بنسبة تنفيذ بلغت 38%، وبتكلفة 465 مليون جنيه.

المحافظ يوجه بتكثيف الأعمال في قريتي «تفهنا العزب ونهطاي»

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الأعمال بقريتي «تفهنا العزب، ونهطاي»، اللتين وقع الاختيار عليهما كقريتين نموذجيتين، ومرشحتين للافتتاح الرئاسي.

ووجه المحافظ بتكثيف فعاليات تنمية وبناء الإنسان، والتي تنوعت الإسهامات فيها ما بين قوافل تعليمية، من تنظيم الهيئة العامة لتعليم الكبار، البالغ عددها 12 قافلة، و80 فصل استكتاب، استفاد منها 812 دارساً، إلى جانب محو أمية 7581 دارساً، والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن دور يوليو، كأكثر المحافظات محواً للأمية، كما تم تنظيم العديد من القوافل المتنوعة، شملت 85 قافلة طبية، و29 قافلة بيطرية، و21 اجتماعية، و36 زراعية، إلى جانب تقديم مساعدات اجتماعية متنوعة.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة فعاليات التمكين الاقتصادي، حيث أوضح عبد الوهاب الحضري أنه تم تنفيذ 15 ندوة، و10 دورات، و9 حملات طرق أبواب، بواقع 116 ألفا و970 مستفيداً، كما تم إصدار عدد 6528 بطاقة رقم قومي، إلى جانب عقد 12 جلسة، ضمن مبادرة تنمية الأسرة، بواقع 360 مستفيداً، من خلال المجلس القومي للمرأة، إلى جانب جهود كل من مديريتي التضامن والشباب والرياضة في تقديم الندوات والدورات التدريبية، ومعاش تكافل وكرامة، وتقديم الدعم لذوي الهمم، وتوفير 79 فرصة عمل، وتوفير التدريبات المهنية المتنوعة.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة آخر أعمال مبادرة «حياة كريمة رقمية»، حيث قال محمد النويهي إنه تم تنفيذ 54 دورة تدريبية، استفاد منها 2330 مستفيداً، وتدريب 37 موظفاً بالوحدات المحلية والقروية، بالإضافة إلى مبادرة «التصالح حياة»، التي تم تنفيذها مع 13 حالة، بتكلفة استثمارية 38 ألفا و383 جنيهاً.