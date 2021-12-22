«هلال»: مليار جنيه حجم استثمارات الزيوت العطرية في الصعيد

قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم، إن هناك تواضع من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جلس مع رجال مصر في الصعيد، متابعا: «الرئيس السيسي قال النهاردة أنا نفسي أبقى خدام لله لغاية ما أمشي، ورئيس الوزراء بيوفر حوافز للمستثمرين، مبقاش في سبب للمستثمرين يبعدوا عن الصعيد».

مشروع أعشاب طبية في الصعيد

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الاتحاد ينفذ مشروع الأعشاب الطبية الاستثمارية بقيمة مليار جنيه لتوريده إلى ألمانيا فيما بعد، مبينا أن الصناعات العملاقة يتبانها الرئيس السيسي، ولكن يجب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها السبب في نمو دول النمور الأسيوية.

صرف 180 مليار جنيه على الخدمات الرئيسية

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه جرى صرف 180 مليار جنيه على الخدمات الرئيسية والأساسية لأهالي الصعيد، ضمن مبادرة «حياه كريمة» لتطوير الريف المصري، ويسهم مجمع إنتاج البنزين «الأوكتين» الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم بأسيوط، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 800 طن سنويا، في الحد من استيراد البنزين.+

إنجازات الدولة في 7 سنوات

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدة مشروعات تنموية في صعيد مصر، مشيرا إلى أن ما أنجزته الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق، إذ ضخّت الدولة أرقاما كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات التنمية والخدمات والتعليم والبنية الأساسية وكل ما نتمناه لمصر، متابعا: ««عايز أقولكم إنّ عندنا إشكالية ممثلة في متاهة التخلف، وسببها الجهل والفقر وقلة الوعي».