«الإسكان»: معالجة 4.9 مليار متر مكعب مياه من محطات الصرف سنويا

قال الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن الدولة تعالج 13.2 مليون متر مكعب مياه من محطات الصرف الصحي يوميًا، أي ما يعادل 4.9 مليار متر مكعب مياه في السنة، موضحًا أن الدولة قبل 2014 كانت تتخلص من هذه المياه، ولكن بعد 2014 بدأت الدولة في إعادة استخدام المياه مرة أخرى، في المصارف من خلال محطات معالجة ثنائية، أو معالجتها معالجة ثلاثية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر في الري، واستخدامها بشكل آمن في الزراعة.

146 محطة معالجة مياه في الوجه البحري

وأضاف «الرفاعي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، اليوم الأربعاء، أن هناك نحو 60 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية في الوجه القبلي، سوف تعالج نحو 1.3 مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة 9.8 مليار جنيه، جزء منها دخل الخدمة بالفعل، وجزء آخر سوف يدخل الخدمة قريبًا، إضافة إلى 146 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في محافظات الوجه البحري جار تنفيذها تباعًا خلال العام المالي الحالي والقادم، لمعالجة 5.8 مليون متر معكب في اليوم.

إضافة 76 محطة تحلية مياه

وقال معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن كل هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية التي تغير وجه الريف المصري «حياة كريمة» والتي يجري فيها تنفيذ محطات مياه، وتبطين الترع، والتوسع في محطات التحلية حيث هناك 76 محطة تحلية جار تشغيلها لإضافة 830 ألف متر مكعب في اليوم، إضافة إلى 14 محطة جار تنفيذها في 2022، لتصل طاقة محطات التحلية التي يجري ضخها على الشبكة لنحو 1.3 مليون متر مكعب مياه في اليوم.