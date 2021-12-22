حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تحرص مولودة برج الدلو على الحفاظ على حريتها واستقلالها، كما يعرف عن هذا البرج أنه لا يميل للزواج، فهو بتعلق بحريته الشخصية بشكل كبير، كما أن أنثى هذا البرج يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدًا، لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

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حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

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