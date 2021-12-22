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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:16 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

الاهتمام بالآخر يعرف عن مولود برج الحوت، فهو شخص طيب الطباع، حبه يظهر من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، إذ يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة، واليوم عليك أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

من المهم اليوم أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك مع من تحب، وكن متكتما ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.

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