رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:16 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتسم مولود برج الجدي بالهدوء الظاهري، ولكنه يحمل ثورة بداخله نتيجة النقاشات الداخلية، كما أنه يعتقد أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، ويحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، ويتميز مولود هذا البرج بأنه هادئ جدا.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر وزحل متنافران بمنزلي المال وهناك ضغوط مهنية ومادية، ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

ينصحك الفلك بألا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.. كما أن ميلك للتأمل قد يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا