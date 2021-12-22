حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات برج القوس أنه يميل إلى اللقاءات العائلية، فهم يقضون أوقاتا ممتعة مع أسرهم، كما أنهم يمتلكون روحا منطلقة ومنفتحة على الحياة، يميلون لاكتشاف كل ما هو جديد.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة، ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تناغم القمر مع المريخ يمدك بطاقة عاطفية أخاذة، وتجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.