محافظ أسوان: دعم الرئيس للقضايا الشبابية نموذج وقدوة للمسئولين

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضايا الشبابية يُعد نموذجاً وقدوة لجميع المسئولين، خاصةً في ظل تمتع الشباب بالطموح والإرادة ومواكبته للتقدم التكنولوجي والعصري، وهو ما نعتمد عليه في محافظة أسوان في المشروعات الجارية والملفات المتنوعة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء أول مركز متخصص لعلاج الإدمان، بإشراف من جامعة أسوان، ومشاركة 100 متطوع ومتطوعة، بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، التابع لمجلس الوزراء، والذي قام بتنفيذ برامج وندوات توعية في 60 تجمعاً ريفياً بالقرى التي يجري تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بها.

حوار مفتوح بين محافظ أسوان وشباب البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

جاء ذلك أثناء الحوار المفتوح لمحافظ أسوان مع شباب البرنامج الرئاسي «أهل مصر»، لأبناء المحافظات الحدودية، بحضور أحمد السهم، منسق عام البرنامج بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى بسطاوي، القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومشاركة أكثر من 200 شاب وفتاة ومشرف من المشاركين في المجمع الثالث للبرنامج، في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والأثرية.

تسخير كافة القدرات والإمكانيات مع تعزيز مهارات الشباب

واستمع اللواء أشرف عطية، خلال اللقاء، لأهم الملاحظات والتعلقيات من شباب وفتيات المحافظات الأخرى، للاستفادة منها في أعمال التطوير والتجميل الجارية وداخل المزارات الأثرية، مؤكداً أن تنظيم فعاليات برنامج «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية، يأتي متواكباً مع اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات مع تعزيز مهارات الشباب، واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر، مما يعكس حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على الاهتمام بالشباب في جميع المحافظات، سواء مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية والتى أصبحت تمتلك العديد من المقومات المتنوعة.

محافظ أسوان يلتقي شباب «تصدوا معاً لتحدي الشائعات»

وسبق فعاليات الحفل تفقد محافظ أسوان لمعرض المشغولات اليدوية للمحافظات الحدودية المشاركة، حيث أشاد بالمعروضات الفنية والإبداعية، كما التقى «عطية» مجموعة شباب مشروع «تصدوا معاً لتحدي الشائعات»، من الحاصلين على دورات تأهيلية بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم القيادات المشرفة على البرنامج، وتبادل الدروع مع منسق برنامج «أهل مصر».