محافظ أسوان: ازدواج الصحراوي الغربي بطول 125 كيلومتر بـ678 مليون جنيه

فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير البنية الأساسية، وإنشاء شبكة طرق ومحاور برية جديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية المشروعات الجارية في توفير شرايين مرورية جديدة، بإشراف من وزارة النقل، بقيادة الفريق كامل الوزير، وبتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكباري، خاصةً وأن هذه الطرق لها دور حيوي في تحقيق سهولة وتيسير حركة المواصلات بين شرق وغرب المحافظة، وأيضاً الربط مع المشروعات التنموية والاستثمارية الجارية.

رفع كفاءة الصحراوي الغربي بالتوازي مع إنشاء محاور جديدة

ولفت محافظ أسوان إلى أن مشروع ازدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي الدولي «القاهرة - كيب تاون»، حيث تعمل فيه شركات متخصصة تقوم باختراق الجبال والصخور، وتحويلها إلى طرق ومحاور ممهدة ومرصوفة متزينة بالإضاءة والدهانات، من بينها 125 كيلومتراً بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان - السباعية»، بتكلفة 678 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع إنشاء محاور جديدة، مثل الطريق الدائري «العلاقي - كوبري خزان أسوان» البديل، والطريق الإقليمي الشرقي «العلاقي - كوبري أسوان الملجم»، وكذا ازدواج طريق «أسوان - أبو سمبل» البري.

ملحمة من العمل المتواصل للانتهاء من تنفيذ المشروع

ومن جانبه، أوضح المهندس عيد كرومر، رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، أن مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - السباعية»، يشهد ملحمة من العمل المتواصل، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بشكل متواز على مرحلتين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 87.5 كيلومتر في المسافة من أسوان إلى إدفو، وبنسبة تنفيذ 80%، ومن المقرر الانتهاء من هذه المرحلة قبل منتصف مارس 2022، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة للمرحلة الثانية، بدءاً من الكيلو 87.5 إلى الكيلو 125، وبنسبة تنفيذ 50%، ومن المقرر الانتهاء منها في منتصف مارس المقبل.