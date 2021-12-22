الجيش الأمريكي يطور لقاحا ضد جميع سلالات كورونا وسارس.. الإنتاج قريبا

بعد عامين تقريبًا من البحوث، يقول العلماء في معهد والتر ريد للبحوث التابع للجيش الأمريكي، إنهم طوروا لقاحًا فعالًا ضد جميع سلالات فيروس كورونا وسارس.

ويتوقع الباحثون أن يتم الإعلان رسميًا عن اكتمال إنتاج هذا اللقاح، خلال الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت مجلة «ديفنس وان».

لقاح متزامن مع ارتفاع إصابات أوميكرون بأمريكا

وتأتي أنباء هذا اللقاح في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بسلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا، في أرجاء الولايات المتحدة، بعد أسابيع فقط من ظهورها للمرة الأولى لدى مريض من كاليفورنيا في الأول من ديسمبر الجاري.

وتنتشر هذه السلالة الجديدة لدى 73% من كل الإصابات الجديدة لكورونا التي تم تشخيصها في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 90% في ولايات تشمل نيويورك ونيوجيرسي.

وفي ليلة الاثنين الماضي، أكدت الولايات المتحدة حدوث أول حالة وفاة لمصاب بسلالة أوميكرون، لرجل في الخمسينيات من عمره، لم يسبق له أن تلقى لقاحًا مضادًا لكورونا، وسبق أن تعافى من إصابة سابقة بكورونا، قبل أن يصاب مرة أخرى ويتوفى جراء هذه الإصابة.

الجيش الأمريكي سيتقدم بلقاحه الجديد إلى إدارة الغذاء والدواء

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن موعد إطلاق هذا اللقاح الجديد سيكون عندما يقدم الجيش الأمريكي نتائج تجربته تلك إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ولفتت «ديفنس وان» إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللقاح الجديد سيكون من جرعة واحدة أو من جرعات متعددة.