«مياه القاهرة» تعلن إصلاح كسر خط طريق الكورنيش وبدء الضخ

أعلنت شركة مياة الشرب بالقاهرة، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه على طريق كورنيش النيل، بعد منطقة أبراج نايل سيتي، مؤكده أنه جرى التعامل مع الكسر صباح اليوم، وجرى غلق مصدر المياه وشفط المياه بواسطة سيارات الشفط، وبدأت على الفور أعمال الإصلاح.

إعادة ضخ المياه

وأكدت الشركة أنه جار ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة من انقطاع المياة، وهي منطقة كورنيش النيل وبولاق أبو العلا، وجرى الحفاظ على انتظام حركة سير السيارات.

انتظام حركة السير

وقامت محافظة القاهرة، على مدار اليوم، بالتواصل مع شركة مياه الشرب، والتوجيه بالتعامل الفوري وسرعة الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت، والعمل على انتظام سير حركة السيارات دون تعطيل.