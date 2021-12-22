قطع مياه الشرب عن 12 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ على خط المياه الرئيسي بمحيط ميدان إبن الحكم، وهو الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن 12 منطقة.

أماكن قطع الشرب بالقاهرة

والمناطق هي: «منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية- ميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة ألماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف»، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الخميس الموافق 23-12-2021.

توفير سيارات مياه

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.