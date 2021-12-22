«القاهرة»: جار إصلاح كسر ماسورة مياه على كورنيش النيل

أعلنت شركة مياة الشرب في القاهرة، أنّها تتعامل مع كسر خط مياه على طريق كورنيش النيل بعد منطقة أبراج نايل سيتي، موضحة أنّها أغلقت مصدر المياه، وجرى شفطها بواسطة سيارات الشفط، وجار إصلاح الكسر.

التعامل الفوري لإصلاح كسر ماسورة مياه على كورنيش النيل

وذكرت محافظة القاهرة، بحسب بيان، أنّها تواصلت مع شركة مياه الشرب، ووجّهت بالتعامل الفورى وسرعة الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت، والعمل على انتظام سير حركة السيارات دون تعطيل.