المشدد 10 سنوات للمتهمين بتزوير أوراق بيع 3 سيارات في مصر الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 3 سنوات لمتهم خامس، لإدانتهم بتزوير محررات رسمية متعلقة ببيع 3 سيارات بمصر الجديدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 353 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 50 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين هم «محمد .ن» 26 سنة، يعمل بالمقاولات، و«محمود. س»، 26 سنة، مالك مغسلة سيارات، و«محمد. ع»، 26 سنة، مالك معرض سيارات، و«باسم. م»، 32 سنة، مندوب تسويق عقاري، و«ياسر. ع»، عامل، ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية خاصة بإدارة المرور، ورخص تسيير السيارات، وتقليد الختم الخاص بـ «وحدة مرور مدينة نصر – وحدة مرور مصر الجديدة – منفذ مرور السلوم – مكتب توثيق الجيزة – مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر»، واستغلال الأختام المزورة في إعادة بيع السيارات المسروقة للغير، وألقي القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على 3 سيارات معدة للبيع.

تحريات الشرطة

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد شهود الواقعة، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث مرور القاهرة، وأكد أنه بناء على المعلومات السرية من أحد مصادره، أفاد بقيام المتهم الأول بعرض سيارة مرسيدس بثمن بخس، وأنه يتخذ من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في عرض وبيع السيارات المبلغ بسرقتها أو مجهولة المصدر، وأنهم على موعد بالعنوان المذكور للمقابلة وتسليمه رخصة التسيير ومستندات الملكية الخاصين بالسيارة، وقام ضابط الواقعة بإجراء التحريات السرية والتي توصل من خلالها لصحة المعلومات الواردة إليه.

ضبط المتهمين

وبإعداد الأكمنة وإجراء التحريات اللازمة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما ورد من معلومات وتحريات اعترف بها، وضبط بحوزته رخصة تسيير رقم «ب ف ط 243» منسوب صدورها زورًا لوحدة مرور مدينة نصر، والتوكيل رقم 1576 لسنة 2020، المنسوب صدوره زورًا لمكتب توثيق الجيزة، وتم ضبط السيارة، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص الفني للسيارة، اعترف بحيازته للسيارة والمضبوطات الخاصة بها، وأنه تحصل عليهم من المتهم الثاني، وبإرشاده تم ضبط 3 سيارات أخرى معدة للبيع ومماثلة للسيارة محل الضبط.

النصب على المواطنين

وأفاد رائد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أمام النيابة، أنه بإجرائه تحريات حول الواقعة، توصل إلى صحة قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية؛ لاستخدامها في النصب على راغبي شراء السيارات مجهولة المصدر والمبلغ بسرقتها والمهربة جمركيًا لإيهامهم بصحة مستنداتها، وأحالت النيابة المتهمين الـ5 لمحكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المتقدم.