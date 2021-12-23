وظائف شاغرة ببنك أبو ظبي الإسلامي في الإمارات.. اعرف الشروط

أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في فروع البنك الموجودة في أبو ظبي، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات أو دارسي المجال المصرفي، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب والخريجين.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الإسلامي والشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف، وفق الحساب الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف قادرا على إنشاء استراتيجيات وخطط تنافسية ومبتكرة، ويتوقع النتائج والاتجاهات المستقبلية بدقة، ولديه معرفة واسعة ووجهة نظر، ويرسم بوضوح صورًا ورؤى ذات مصداقية للإمكانيات والاحتمالات.

- أن يكون لديه اتصالات مهارات القيادة المتطورة للغاية، ويلهم الآخرين ويحفزهم لتحقيق رؤية مشتركة، ويعمل بفعالية في بيئة مصفوفة، ويشارك الموارد لدعم أهداف الشركة الأوسع، ويشكل علاقات قوية للتأثير على دعم الحلول والأفكار التجارية المقترحة، ويعمل كمورد للآخرين ويسعى للحصول على أفكاره وآرائه.

- أن يكون قادرا على الأخذ بزمام المبادرة لتحقيق النتائج.

- أن يكون لديه القدرة على التأثير وتحفيز الوحدات بأكملها من خلال إيصال رؤية مقنعة ومتفائلة وملهمة أو إحساس بالغرض الأساسي.

- أن يكون لديه معرفة متعمقة بجميع القواعد والسياسات المصرفية والتنظيمية ذات الصلة المتعلقة بعمليات الدفع بما في ذلك نماذج معالجة الصناعة الحالية واستراتيجيات الصناعة المستقبلية.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة العلاقات وبناء الثقة والتعامل مع الأعمال على أساس دوري والعمل كنقطة اتصال واحدة (SPOC) للتعامل مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات.

- معالجة تصعيد الأعمال من خلال العمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والموردين.

- عقد اجتماعًا دوريًا لمناقشة المبادرات الاستراتيجية الرئيسية، وتحسينات المنتج وخارطة الطريق، وتقديم معلومات عن اتجاهات التكنولوجيا الجديدة.

- مسؤول عن ضمان تعيين الإجراءات وإتمامها وفقًا للخطة المتفق عليها.

- التوصية بأفكار تقنية جديدة ومبتكرة للأعمال التي تدعم نمو الأعمال والإيرادات.

- إتقان مشهد نظام SWIFT والعقوبات.

- تحسين مشهد نظام SWIFT والعقوبات.

- قيادة وضمان تسليم المشاريع المتعلقة بنظام المدفوعات والعقوبات SWIFT والاستجابة لطلبات مراقبة المدفوعات الداخلية والخارجية.

- ضمان أن تظل أهداف القسم وغاياته متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية العامة للمؤسسة.

- إدارة ميزانية القسم؛ وإدارة المخاطر والقضايا واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

- القدرة على إيجاد طرق مبتكرة لحل المشكلات أو المشكلات، بشكل منهجي وفعال ، مثل تحسين الموارد ومشاركتها عبر المبادرات والنواتج.

- العمل مع الشركات ومقدمي الحلول لتطوير حلول جديدة ذات صلة بنظام SWIFT والعقوبات للبنك لمطابقة القدرات في مركز التميز.

- تقييم والتوصية وتطوير استراتيجيات جديدة وعمليات أكثر كفاءة، فيما يتعلق بعمليات الدفع.

- تحديد وتبرير ودعم المشاريع الجديدة المتعلقة بالتحسين الشامل لعمليات SWIFT والعقوبات؛ إذ تعمل كشريك رئيسي لجميع جوانب دورة حياة المشروع.