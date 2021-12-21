وظائف شاغرة في شركة خدمات مالية بمرتبات مجزية وبدل انتقالات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف شاغرة في شركة أمان للخدمات المالية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتنظم الشركة اليوم المفتوح للتوظيف يوم السبت الموافق 25 من ديسمبر الجاري، في عدد من الوظائف المختلفة، وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة متواصلة، تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مسئول الخدمات المالية، ويجب أن يكون لديه خبرة في استلام وتسليم المبالغ النقدية.

2- مسئول شئون قانونية، ويجب أن يكون لديه خبرة عام في المحاماة.

3- مبيعات الشركات والسيارات، ويجب أن يكون لديه خبرة في المبيعات.

4- مسئول ائتمان ومسئول استعلام.

5- محصلون عن طريق الهاتف.

6- محصلون ميدانيون.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة أمان

- مكان العمل سيكون في فروع الشركة المختلفة.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

مميزات وحقوق الوظائف الشاغرة في شركة أمان

- تمنح الشركة للعاملين والموظفين في الشركة، مرتبات مجزية، يتم تحديدها حسب الخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين عمولات إضافية.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين فرصا كثيرة للترقي.

- توفر الشركة للعاملين أيضا بدلات انتقال.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة لشركة أمان للخدمات المالية، ملء الاستمارة الخاصة بطلب الوظائف من هنـــــــــا، ثم التوجه لمقر اليوم المفتوح للتوظيف السبت الموافق 25 ديسمبر على عنوان «جاليريا 40 – البرج الشمالي – الشيخ زايد – 6 أكتوبر الجيزة».