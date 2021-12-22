وزير المالية: نستورد فول بـ4 مليارات دولار سنويا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، إن مصر أصبحت تستورد الفول بالعملة الصعبة، ما أضعف العملة المحلية، لافتا إلى أن مصر تستورد 90% من احتياجاتها من الفول، وأصبح الوضع صعبا على المواطن، فبعد أن كان يتم استيراد 10 ملايين طن بتكلفة 2.3 مليار دولار، وصلت حاليا إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وهذا يضغط على العملة ويؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن.

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «لازم نبقى فاهمين عشان ما نقولش الأسعار حصلها إيه، إحنا محتاجين نوفر غذاء لاتنين مليون شخص إضافي وإحنا معندناش أرض توفي احتياجات كده وده هيخلي مشكلة للأجيال القادمة».

وأكد أن هناك أراضي زراعية كثيرة تم البناء عليها بعد أن كانت مصدرا للخير وتستفيد منها مختلف القرى، وهذا كان منتشرا في ريف مصر ولكن تحويل الأراضي الزراعية للبناء قلل حجم الأرض المزروعة في ظل زيادة عدد السكان وتزايد احتياجات الناس، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثر المواطن خاصة محدودي الدخل، وأصبح هناك حاجة للاستيراد لسد الفجوة في المنتجات.

هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ مشاريع بـ 150 مليار جنيه

وأوضح وزير المالية، أن هناك 55 هيئة اقتصادية في الدولة لا تدخل في الموازنة من بينها هيئة المجتمعات العمرانية التي نفذت مشروعات بـ 150 مليار جنيه، موضحا أن القطاع المصرفي أيضا يشارك في الإنشاءات ما يزيد من حجم الإنجازات.

وأشار إلى أن حجم إنفاق القطاع الخاص في المشاركة بقطاع الإنشاءات خلال العام المالي 2021 وصلت إلى 450 مليار جنيه، كما أن هناك مشاريع تنفذها الدولة قيمتها 400 مليار جنيه بجانب مشاريع أخرى تنفذها جهات موازناتها ملحقة بالدولة، ومشاريع تنفذها شركات قطاع الأعمال لكنها لا تظهر في الموازنة العامة.

المشروعات تحتاج إلى تمويل

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة لديها تريليون في الموازنة، ونصيب الشخص يتأثر كل سنة لأن الدولة لا تجد إيرادات تلاحق الزيادة السكانية الموجودة، وهذا يرفع معدلات الفقر ويقلل معدلات النمو، مبينا أن الدولة تحتاج تمويل لبناء مشروعات وهذا يحتاج إنتاج، وفي ظل قلة الإنتاج تصبح الدولة غير قادرة على توفير فرص عمل.