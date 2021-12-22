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تأجيل محاكمة متهمي «كفن عين شمس» في قضية السرقة إلى 11 يناير

كتب:

بسمة عبدالستار
11:04 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
كفن عين شمس

كفن عين شمس

أجلت محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار محمد سليمان، قضية سرقة جديدة برقم 15946، المتهم فيها 3 متهمين، محبوسين في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بواقعة تقديم الكفن بعين شمس لـ11 يناير 2022 للعلم.

حكم نهائى بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل

وكانت الدائرة ذاتها، شهدت حكم نهائى بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل، وإلزام المصاريف الإدارية على 3 من متهمي واقعة تقديم الكفن بعين شمس، في اتهامهم في قضية جديدة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على المتهمين الهاربين في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، أثناء اختبائهم بإحدى المحافظات.

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