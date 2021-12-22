وزير المالية: مصر هتبقى أحسن من كوريا لو انخفض معدل الزيادة السكانية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سافر للحصول على الدكتوراة في بريطانيا، منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكان عدد سكانها 65 مليون مواطن، وفي الوقت الحالي نجد أن عدد السكان لم يتغير، وتفتح باب الهجرة كل فترة لسد العجز، لافتا إلى أن بعض الأشخاص سيقولون إن القوة البشرية ثروة وهذا أمر صحيح، ولكن عندما توجد في البلد موارد كثيرة تسمح بتوفير غذاء وسكن وتعليم وصحة وفرص عمل.

تطوير الإنفاق بشكل مختلف

وتابع «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «لو عندي 25 مليون شخص بيشتغلوا، وقولت هدي كل واحد 25 ألف جنيه، هحتاج 250 مليار جنيه، ومتوسط الدخل في مصر مبيديش الأرقام دي، طب إزاي نعمل ده؟، ده محتاج يكون في نمو إيراد الدولة وإنتاج، ممكن الشخص يحتفظ بالرقم ده من خلال توفير خدمات طبية عالية ميدفعش فيها فلوس زي ما بدأنا في التأمين الصحي الشامل، وده مش هيخليك تصرف مباشرة، أو التعليم تتحسن جودته بدون الحاجة للذهاب إلى مدرس خصوصي».

مليون شخص يدخل سوق العمل سنويا

وأوضح وزير المالية، أن سوق العمل يدخله سنويا مليون شخص، ولكن معدل النمو السكاني 2 مليون طفل سنويا، ومعدل النمو السنوي يجب أن يكون 6% بشكل مستدام، ويجب أن يكون المعدل أعلى لرفع مرتبات الأشخاص لأن الدولة ستزيد إيرادتها، لافتا إلى أن الدولة ترفع الضرائب عندما لا تستطيع تحصيل الإيرادات.

الدولة تحتاج إلى تخفيض معدل الزيادة السكانية وزيادة النمو

وأشار وزير المالية، إلى أنه إذا أصبح النمو السكاني نصف مليون نسمة، مع نموي سنوي 6%، ستتحسن مرتبات الأفراد وستتغير الحياة وستوجد إعفاءات ضريبية، وإذا تحقق ذلك لمدة 7 أو 10 سنوات متتابعة «هتشوف مصر دولة تانية مختلفة، وهتحافظ على قوة الدفع لحل المشكلات في الكهرباء والغاز والطرق والصناعة والاستصلاح والزراعة والسياحة والتعليم والميكنة والرقمنة، لو اتعمل ده هتشوف بقى مصر أحسن من كوريا الجنوبية اللي بدأت النمو معانا، لأن التعليم هيتطور وسكن الناس وأكلهم والخدمات، والزيادة السكانية ساعتها هتبقى ثروة حقيقة، والمؤمن القوي خير إلى الله من المؤمن الضعيف في التعليم والصحة، وهيبقى ثروة تنطلق به الدولة في إطار تاني».