حظك اليوم برج القوس الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى أن كانت بعيدة عن اهتماماته، لذا تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر ما زال في منزل الحظ ويمدك اليوم بالثبات والقوة، ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

المريخ في برجك يمنحك تألقا وحضورا، ويجعلك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.