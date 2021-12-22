«الإسكان»: المتر بـ10 آلاف جنيه في تكلفة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف

أكد المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تسعى لزيادة الموارد المائية والاستفادة من كل نقطة مياه، موضحا أنه قبل تنفيذ مشروعات معالجة المياه، يجري اختيار الأرض المطلوبة، ويقوم استشاري بمعاينة الأرض ومدى الصلاحية الفنية لها، ثم عمل تصميمات للمشروع، ثم يأتي دور الشركة المنفذة بمئات عمال والمهندسين والفنيين.

تكلفة محطات تحلية المياه ومعالجتها

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن تكلفة إنشاء المحطات تختلف من محطة لأخرى، حسب السعة الاستيعابية لها، فكل متر مكعب واحد من المياه يتكلف إنتاجه 5000 جنيه: «لو كنا بنفذ محطة تحلية مياه بسعة 100 ألف متر مكعب يوميًا، دي بتتكلف 500 مليون جنيه، في المقابل كل متر مكعب مياه في محطات معالجة مياه الصرف الصحي يحتاج 10 آلاف جنيه كتكلفة إنشاء للمحطة نفسها».

محطة أبو قرقاص لمياه الشرب والمعالجة تخدم نصف مليون نسمة

وأشار معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أن محطة أبو قرقاص لمياه الشرب والمعالجة تخدم وحدها نصف مليون نسمة، وهي من أكبر محطات المعالجة الموجودة في الصعيد، وبالنسبة للصرف الصحي، فهناك محطات يجري إنشاؤها في القرى التي لا يوجد بها صرف صحي من الأساس، ويجري عمل توسعة في المحطات القديمة، وكل المشروعات يجري تخطيطها قبل تنفيذها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح 11 مشروعًا لمياه الشرب.