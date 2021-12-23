جماهير الأهلي تحتفل بالسوبر أمام منزل مؤمن زكريا.. واللاعب يتفاعل معهم

أشعلت جماهير النادي الأهلي أجواء الاحتفال بلقب السوبر الإفريقي من أمام منزل مؤمن زكريا لاعب الفريق، والبعيد عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي بسبب معاناته مع المرض، حيث تتمنى الجماهير أن يعود من جديد وسط زملائه بعد ابتعاده عن الملاعب للعلاج.

وتوجهت جماهير الأهلي إلى منزل مؤمن زكريا، عقب نهاية مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي، من أجل الاحتفال معه باللقب الغالي الذي حصده المارد الأحمر بعد ركلات ترجيح مثيرة بين الطرفين انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6-5.

وحرص مؤمن زكريا على التفاعل مع الجماهير من خلال تصويرهم ونشر الصور عبر الاستوري الخاص به عبر حسابه على «إنستجرام».

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