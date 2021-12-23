تفاصيل القبض على مؤسس حملة تنظيف مقابر سوهاج..دجال استغل ضحاياه جنسيا

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل القبض على مؤسس حملة تنظيف مقابر سوهاج، من أعمال السحر، مشيرة إلى أن المتهم ضُبط بحوزته مجموعة من المستلزمات تؤكد ممارسته السحر وبفحص هاتفه المحمول تبين إحتوائه على محادثات ورسائل تؤكد نشاطه المؤثم.

تحقيقات النيابة

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع دجال سوهاج، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أعمال الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ضحاياه جنسيًا.

ضبط 4 متهمين بممارسة الدجل والشعوذة

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتهمين بالدجل والشعوذة، عبر تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد أماكنهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة استهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن «الجيرة – الغربية – الشرقية – سوهاج»، وأسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم فى مجال الدجل والشعوذة، من بينهم مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، بحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، فضلا عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزته مجموعة من المضبوطات تؤكد ممارسته النشاط المؤثم و2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على محادثات ورسائل تؤكد النشاط الإجرامي.

القبض على دجال الشرقية

وفي الشرقية تم ضبط مالك مؤسسة للإستيراد والتوكيلات التجارية، له معلومات جنائية، بدائرة مركز أبو حماد، وبحوزته مجموعة من المستلزمات تؤكد ممارسته الدجل، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول وبفحصها تبين إحتوائهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص ومقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج ومقاطع فيديو لنشاط المتهم.